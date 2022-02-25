الرئيس الأوكراني: روسيا ستضطر إلى التحدث معنا عاجلاً أو آجلاً

المصدر: أ ف ب

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صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن موسكو ستضطر إلى "التحدث" مع أوكرانيا "عاجلاً أو آجلاً" لإنهاء القتال، متهما القوات الروسية باستهداف المناطق المدنية أيضا في هجومها.

وقال زيلينسكي في خطاب مسجّل "سيتحتم على روسيا التحدث إلينا عاجلا أم آجلا. التحدث عن كيفية إنهاء القتال ووقف الغزو، وبقدر ما تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر، تقل الخسائر التي ستتكبدها روسيا نفسها".

واتهم الجيش الروسي باستهداف مناطق مدنية في كييف، مشيدا "ببطولة" الأوكرانيين ومؤكدا أن جنوده "يفعلون ما بوسعهم للدفاع عن البلاد. وقال "هذه الليلة بدأوا قصف أحياء مدنية وهذا يذكرنا بـ(الهجوم النازي في) 1941"، مستخدما اللغة الروسية لهذه الجملة.

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