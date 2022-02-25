تقلّص الفارق بين "يون" و"لي جيه" في استطلاعات الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

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أظهرت استطلاعات للرأي أمس الخميس أن المرشح الرئاسي لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي "يون سيوك-يول" تقدم بفارق ضئيل على المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه-ميونغ" مع تبقي 13 يوما على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يوم 9 مارس.

وتم تقليص الفارق بين "يون" و"لي" مما يظهر منافسة شرسة بينهما.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، التي أجرته مؤسسة ريال متر على 2,038 ممن بلغوا سن الرشد في يومي 20 و23 من الشهر الجاري، خسر "يون" نقطة مئوية عن الأسبوع الماضي مع الحصول على 41.9% من الدعم، بينما كسب "لي" 1.8 نقطة مئوية بنسبة 40.5% من الدعم.

وبالتالي، تقلص الفارق بينهما من 4.2 نقطة مئوية إلى 1.4 نقطة مئوية وهي ضمن هامش الخطأ زائد أو ناقص 2.2 نقطة مئوية بمستوى ثقة بلغت 95%.

وحصل المرشح الرئاسي لحزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول-سو" على 6.8% بتراجع قدره 1.5 نقطة مئوية، بينما حصلت المرشحة الرئاسية لحزب العدالة التقدمي الصغير "شيم سانغ-جونغ" على 2.6% بانخفاض 0.6 نقطة مئوية.

وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي 38.7% بزيادة 1.6 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق، بينما وصلت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب إلى 37.3% بتراجع 1.5 نقطة مئوية.

وبلغت نسبتا تأييد حزب الشعب وحزب العدالة 5.3% و3.1% على التوالي.

وارتفعت نسبة تأييد أداء الرئيس مون جيه-إن بمقدار نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق إلى 44.4% مقابل 51.2% لرفضه.

وأظهر استطلاع الرأي الآخر الذي أجرته الوكالات الأربع - "إمبراين بوبليك" و"كي ستات ريسرتش" "كوريا ريسيرتش" و"هانكوك ريسيرتش" - على 1,004 ممن بلغوا سن الرشد في يومي 21 و23 من الشهر الجاري أن "يون" تقدم على "لي" بنسبة 39% مقابل 37%.

وانخفض الفارق بينهما بمقدار 7 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق إلى نقطتين مئويتين ليكون ضمن هامش الخطأ زائد أو ناقص 3.1 نقطة مئوية بمستوى ثقة بلغت 95%.

وارتفعت نسبتا تأييد "آن" و"شيم" بنقطة مئوية لكل منهما إلى 9% و3% على التوالي.

في السؤال "أي المرشحين تعتقد أنه سيفوز بغض النظر عما إذا كنت تؤيده أو لا، اختار 48% من المجيبين "يون" مقابل 37% لـ "لي".

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