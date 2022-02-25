اليابان وأستراليا تفرضان مزيداً من العقوبات على روسيا

المصدر: ,وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، فرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن الحزمة الجديدة تشمل تجميد الأصول التى تحتفظ بها المؤسسات المالية الروسية وتعليق إصدار التأشيرات لعدد من الأفراد والكيانات الروسية.

وكانت اليابان قد أعلنت بالفعل أول حزمة من العقوبات يأول أمس الأربعاء في أعقاب اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين الأوكرانيتين.

كما فرضت أستراليا هي الأخرى اليوم الجمعة المزيد من العقوبات على روسيا مستهدفة العديد من مواطنيها من النخبة إلى جانب مشرعين.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي "سنعمل مع شركائنا لفرض موجة متدرجة من العقوبات ومواصلة تصعيد هذا الضغط على روسيا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز