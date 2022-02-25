تفاخر بـ "النووي" بين الغرب وروسيا

المصدر: أ ف ب

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حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمس الخميس من أنّ حلف شمال الأطلسي هو أيضاً "حلف نووي"، وذلك ردّاً على تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسلاحه النووي في وجه أية جهة تحاول التدخّل في عملية روسيا العسكرية.

وقال لودريان لقناة "تي إف 1" التلفزيونية إنّ "فلاديمير بوتين يجب أن يعي أيضاً أنّ الحلف الأطلسي هو تحالف نووي"، مؤكّداً أنّ الاتحاد الأوروبي سيفرض على روسيا عقوبات "هائلة" ستصيبها في الصميم.

وفي خطابه الذي أعلن فيه بدء عملية روسيا العسكرية، ذكّر سيّد الكرملين بأنّ بلاده لا تزال واحدة من "أعظم القوى النووية في العالم".

وقال بوتين "لا يساورنّ أحداً أدنى شكّ في أنّ أيّ هجوم مباشر على بلدنا سيؤدّي إلى دمار وعواقب وخيمة لأيّ معتدٍ محتمل".

واتّهم الوزير الفرنسي الرئيس الروسي بالتراجع عن كلمته في شأن الهجوم العسكري بعدما وعد بعدم شنه.

وأكد لودريان أنّ الاتحاد الأوروبي سيفرض خلال قمته الطارئة عقوبات "هائلة للغاية، وضخمة للغاية، وثقيلة للغاية".

وأضاف أنّ فرنسا تدرس أيضاً تزويد أوكرانيا مساعدات، بما في ذلك العسكرية.

وقال "لقد وضعوا لنا قائمة (بالعتاد العسكري المطلوب)، ونحن ندرسها لمحاولة الاستجابة لطلبهم على أفضل وجه ممكن وفي أسرع وقت ممكن".

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