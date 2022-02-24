أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبيل التي شهدت العام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وقال ميخايلو بودولياك احد مستشاري الرئاسة "بعد معارك شرسة، خسرنا السيطرة على موقع تشيرنوبيل".

وكانت كييف تحدثت في وقت سابق عن وقوع معارك قرب المنشأة النووية.

وأشار بودولياك إلى أنه بعد فقدان السيطرة على هذه المنطقة الملوّثة بالإشعاعات بات "وضع المنشآت" في هذه المحطة "مجهولا"، وكذلك وضع القبة الخرسانية العازلة للمفاعل ومخزن الوقود النووي، مشددا على "استحالة معرفة ما إذا كانت المحطة بوضع آمن".

وفي 26 أبريل 1986 انفجر المفاعل الرابع في محطة تشيرنوبيل للطاقة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر من كييف، ما أدى إلى تلويث معظم أنحاء أوروبا.

وتم إجلاء نحو 350 ألف شخص ضمن نطاق 30 كيلومترا من المحطة، علما بأن الجدل لا يزال قائما حول حصيلة الضحايا.

وفي السنوات الأخيرة أصبحت المحطة مقصدا سياحيا بارزا.

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