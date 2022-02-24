الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي

المصدر: أ ف ب

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استدعى الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس السفير الروسي لدى التكتل لإبلاغه بـ"إدانته الشديدة" للهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد في بيان.

وجاء في البيان أن السفير الروسي فلاديمير تشيزوف تبلّغ بالإدانة لـ"غزو القوات المسلّحة للاتحاد الروسي غير المبرر لأوكرانيا"، وطُلب منه إبلاغ موسكو بطلب بروكسل وضع حد فوري للعمليات العسكرية.

واستدعى الأمين العام لجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو السفير الروسي بناء على توجيهات مسؤول السياسية الخارجية في التكتل جوزيب بوريل.

وأبلغ سانينو السفير الروسي بأن "الرد الحازم للاتحاد الأوروبي على العدوان الروسي سيتقرر" في قمة طارئة للتكتل ستعقد في وقت لاحق الخميس في بروكسل.

ومن المتوقع أن تقَر خلال القمة حزمة عقوبات جديدة قال بوريل إنها ستكون "الأشد" على الإطلاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها ستطال "قطاعات وأفرادا" وستكون منسّقة مع شركاء التكتل وخصوصا الولايات المتحدة.

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