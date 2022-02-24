الخارجية الصينية: نتفهم مخاوف روسيا "المقبولة" بشأن القضايا الأمنية

المصدر: د ب ا

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قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، لنظيره الروسي سيرجي لافروف، في مكالمة هاتفية، إن بلاده تتفهم مخاوف روسيا "المقبولة" بشأن القضايا الأمنية، بحسب ما ورد في بيان على الموقع الالكتروني للوزارة الصينية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن وانج القول، إن المفاوضات ضرورية من أجل توفر نظام أمني متوازن وفعال ومستدام في أوروبا.

جدير بالذكر أن الصين رفضت إدانة الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا، وحثت "جميع الأطراف" بدلا من ذلك، على ضبط النفس، مؤكدة مجددا على توجيه اللوم إلى الولايات المتحدة بسبب "المبالغة" في إمكانية وقوع حرب بأوروبا الشرقية خلال الأيام الأخيرة.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، في مؤتمر صحفي يومي عقد اليوم الخميس، الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتأجيج الصراع من خلال الإمداد بالسلاح.

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