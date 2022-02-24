القوات البرية الروسية تدخل أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا الخميس من اتجاهات عدة، وفق ما أعلن حرس الحدود الأوكراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

وتكبّدت أوكرانيا خسائر فادحة في الارواح خلال الصراع المستمر منذ ثماني سنوات مع المتمردين المدعومين من روسيا في الشرق الانفصالي لكنها لم تسجل سقوط قتلى على طول حدودها الجنوبية مع شبه جزيرة القرم منذ سنوات.

وبعد إجراء سلسلة من المكالمات الطارئة مع العديد من القادة من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، عقد الزعيم الأوكراني اجتماعا لكبار الضباط العسكريين، وفق مكتبه.

وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك إن "القوات المسلحة الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا". وأضاف "ألحق بنا خسائر" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني من جانبه سقوط ثلاثة قتلى نتيجة الهجوم الروسي.

وتابع "في أماكن عدة،تم صدّ القوات المسلحة الروسية".

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا كانت تستهدف بشكل أساسي البنية التحتية العسكرية والمستودعات وتمكنت من التوغل إلى عمق خمسة كيلومترات على طول الحدود الشمالية.

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