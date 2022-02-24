الرئيس الأوكراني يأمر "بإلحاق أقصى حدّ من الخسائر" بالقوات الروسية

المصدر: أ ف ب

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أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته "بإلحاق حدّ أقصى من الخسائر" بالقوات الروسية التي تغزو بلاده، وفق ما أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني على فيسبوك.

وكتب الجنرال زالوجني "القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس الأوكراني) أمر بإلحاق حدّ أقصى من الخسائر بالمهاجم"، مؤكدًا أن الجيش "يصدّ بكرامة" هجمات العدو.

وقتل سبعة عسكريين في الغارات الجوية التي شنتها روسيا خلال الساعات الماضية وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية.

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