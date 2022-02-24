بايدن يدين "الهجوم الروسي غير المبرر" على أوكرانيا

المصدر: وكالات

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أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، "الهجوم الروسي غير المبرر"، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن "عمل عسكري خاص" في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وتعهد الرئيس الأميركي بأن "العالم سيحاسب روسيا" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

وسيلقي بايدن كلمة حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر"، على ما جاء في بيان أوضح فيه انه سيجتمع الخميس بنظرائه في مجموعة السبع.

وقال بايدن إن "صلوات العالم بأسره مع شعب أوكرانيا الليلة حيث يعانون من هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية. لقد اختار الرئيس بوتين حربا متعمدة من شأنها جلب خسائر كارثية في الأرواح ومعاناة إنسانية. وروسيا وحدها مسؤولة عن الموت والدمار الذي سيجلبه هذا الهجوم"، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن).

وأضاف: "سترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة. العالم سيحاسب روسيا".

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