جلسة طارئة لمجلس الأمن واجتماع عن بعد لمجموعة الـ 7 اليوم حول أزمة أوكرانيا

المصدر: وكالات

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يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا جديدا بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهو الثاني في غضون ثلاثة أيام، "بسبب التطورات العسكرية" على الأرض، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي تقدمت كييف بطلب لعقده في رسالة الأربعاء ولقي تأييدا من الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، من المقرر عقده الساعة 9,30 مساء بالتوقيت المحلي (02:30 ت غ الخميس).

في غضون ذلك، قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيعقدون اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الخميس لمناقشة الأزمة في أوكرانيا.

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