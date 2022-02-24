الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير دفاع روسيا وقادة جيشها

المصدر: أ ف ب

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فرض الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء عقوبات على وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو وقادة جيشها ضمن حزمة تدابير ردا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين.

ونصّت عقوبات التكتّل المكون من 27 دولة على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة "آر تي" التلفزيونية الحكومية والمتحدثة باسم وزارة الخارجية.

وأقرّ وزراء خارجية الدول الأعضاء العقوبات الثلاثاء، ودخلت حيز التنفيذ مساء أمس الأربعاء مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

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