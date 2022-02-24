الدونباس تنشد دعماً عسكرياً روسياً وأوكرنيا تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن

المصدر: وكالات

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن قادة القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة الدونباس الأوكرانية طلبوا دعما عسكريا من الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن بيسكوف القول إن "رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنك طلبا المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية".

وكان بوتين أعلن الاثنين اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد كبير للصراع مع جارتها وإلغاء خطة السلام المتوقفة لشرق أوكرانيا.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس الأربعاء إنه طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن مناشدة الانفصاليين، الموالين لروسيا، موسكو مساعدتهم عسكريا.

وأضاف كوليبا على تويتر "أوكرانيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بسبب مناشدة إدارتي الاحتلال الروسي في دونيتسك ولوجانسك روسيا تقديم المساعدة العسكرية لهما، وهو ما يزيد من تصعيد الوضع الأمني".

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