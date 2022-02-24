أزمة أوكرانيا.. الاشتعال يقترب

المصدر: دبي،عواصم - البيان، وكالات

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رغم أن مسؤولي الغرب ووسائل إعلامه يجمعون على أن الجبهة الأوكرانية على وشك الاشتعال، لم يغلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الباب أمام الحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية، لكنه أكد تقديمه مصالح روسيا الأمنية الوطنية على ما عداها.

مؤكداً أن موسكو ستواصل تقوية جيشها في وجه ما وصفه سيد الكرملين بـ «الوضع الدولي الصعب»، فيما حذّرت دول غربية من أن احتمال شن الكرملين غزواً على أوكرانيا «كبير».

ولم يذكر بوتين في بيان مصور بالفيديو تم توزيعه بمناسبة «اليوم السنوي للمدافع عن أرض الآباء» شيئاً عن المواجهة الحالية مع الغرب بسبب أوكرانيا التي فرض الغرب فيها عقوبات على روسيا بعد أن قرر الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، لكنه استغل المناسبة لتوجيه رسالة إلى الغرب عن موقفه.

وقال بوتين «بلدنا مستعد دائماً للحوار المباشر والصريح ومستعد للبحث عن حلول دبلوماسية لأعقد القضايا». وأضاف «لكني أريد أن أكرر أنه لا قيد على مصالح روسيا وأمن شعبنا. لذا سنواصل تقوية جيشنا وبحريتنا وتحديثهما». وأضاف إن مصالح روسيا وأمنها «غير قابلة للتفاوض»، معتبراً أن مخاوف موسكو لا تزال «من دون أجوبة».

ويبقي بوتين الذي يضبط منذ البداية إيقاع هذه الأزمة، على الغموض حول نواياه. وأمامه خيارات عدة إما أن يغزو أوكرانيا بالكامل أو توسيع منطقة سيطرة الانفصاليين أو انتزاع وضع قائم جديد بالتفاوض. وإذ ترك الجدول الزمني لإرسال القوات إلى الشرق غير معروف، سيكون التدخل الروسي هناك مبرراً قانونياً بعدما وقعت موسكو الثلاثاء اتفاقات تعاون مع الانفصاليين، خصوصاً على المستوى العسكري.

احتمال كبير

ورأت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن هناك «احتمالاً كبيراً» بأن يشن بوتين غزواً شاملاً على أوكرانيا ويهاجم كييف. لكن بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن الضوء الأخضر الذي أعطاه البرلمان الروسي الثلاثاء لدخول القوات الروسية أوكرانيا، هو «بداية غزو».

واعتبر أن «الوقت لا يزال متاحاً» أمام الدبلوماسية لتجنّب «السيناريو الأسوأ» ومنع صراع دموي شامل.وأعلن بايدن «دفعة أولى» من العقوبات تهدف إلى منع موسكو من الحصول على أموال غربية لتسديد دينها السيادي. كما أعلنت عقوبات من الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وكندا وبريطانيا. إلا أن هذه التدابير تبقى متواضعة مقارنة بتلك التي توعّد بها الغرب روسيا إذا غزت قواتها أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية إنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة بطريقة مؤثرة وموجعة لواشنطن، مؤكدة أن الإجراءات المفروضة على موسكو تتعارض مع المصالح الأمريكية. وقالت الوزارة في بيان «يجب ألا يكون هناك شك في أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متناسباً، لكنه محسوب جيداً ومؤلم للجانب الأمريكي».

وقال آندريه تورتشاك العضو البارز في الحزب الحاكم في روسيا إن الجيش الروسي سيدخل دونيتسك ولوغانسك إذا طلب قادتهما ذلك. وأضاف إن أي انتشار من هذا القبيل سيكون «له طابع عمليات حفظ السلام».

تعبئة في أوكرانيا

في أوكرانيا، أصدر الجيش أمس، أمراً بتعبئة جنود الاحتياط بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في دونيتسك ولوغانسك. وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك «سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاماً...

والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد».إلى ذلك،أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ قمة طارئة لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستُعقد مساء اليوم للبحث في الأزمة الروسية-الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

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