هولندا تستدعي السفير الروسي بسبب أزمة أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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استدعت هولندا، أمس، السفير الروسي في لاهاي، بعد اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لها شرقي أوكرانيا، وإعلانها عن نشر جنود روس في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية اليوم.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الهولندية، في بريد إلكتروني، إن "هولندا استدعت بالفعل سفير روسيا" أمس.

وأضافت: "أوضحت هولندا لسفير روسيا أنّ أفعال روسيا الأخيرة غير مقبولة وستكون لها عواقب وخيمة".

واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أن توجيه بوتين أمراً إلى الجيش الروسي بنشر قوات "حفظ سلام" شرقي أوكرانيا هو مجرد "كلام فارغ".

واستدعت أيضاً كل من النمسا والمملكة المتحدة سفيري روسيا المعتمدين لديها.

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، أمس، على حزمة عقوبات ضدّ روسيا، بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.

وكتب وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا، مساء أمس، على "تويتر": "مع هذه المجموعة من العقوبات، يجب أن يكون واضحاً لروسيا أنّ أفعالها العدوانية الأخيرة غير مقبولة".

وتابع: "لن يمرّ مزيد من التصعيد دون ردّ. إن هولندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يدعمون أوكرانيا وسيستمرّون بالقيام بذلك".

ويعقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ندوة في لاهاي حول المفهوم الاستراتيجي المستقبلي لحلف شمال الأطلسي.

وسيُشارك ستولتنبرغ فيها عبر الإنترنت بعد إلغائه زيارته إلى لاهاي بسبب تصاعد الأزمة في أوكرانيا.

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