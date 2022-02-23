روسيا تنتقد غوتيريش بسبب تصريحاته حول شرق أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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انتقدت روسيا بشكل حاد تصريحات صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الوضع في شرق أوكرانيا المحاصر.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، "ما يؤسفنا بشدة هو أن غوتيريش أذعن لضغوط من الغرب وأدلى بالعديد من التصريحات، حول الأحداث، في شرق أوكرانيا، التي لا تتوافق مع وضعه ولا سلطاته، بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف لافروف أنه يتعين أن يبقى غوتيريش على الحياد و"يلتزم دائما بالدفاع عن حوار مباشر بين الدول المتصارعة".

وكان غوتيريش قد أدان روسيا أمس الثلاثاء، بسبب تصعيد الصراع حول أوكرانيا ودعا إلى احترام القانون الدولي.

وقال غوتيريش في نيويورك، في انتقاد مفتوح نادر، حول حق النقض(الفيتو) للأمم المتحدة "عندما تدخل قوات دولة ما أراضي دولة أخرى، بدون موافقتها، فإنها ليست قوات حفظ سلام محايدة وليست قوات حفظ سلام على الإطلاق".

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