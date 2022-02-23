مقتل عسكريين فنزويليين اثنين في تحطّم مروحية

المصدر: أ ف ب

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قتل عنصران في الجيش الفنزويلي وأصيب آخران بجروح الثلاثاء عندما تحطّمت مروحية روسية الصنع في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وفق ما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال مادورو خلال اجتماع مع وزرائه بثّه التلفزيون الرسمي "وقعت لدينا اليوم (الثلاثاء) حادثة حزينة ومؤسفة في ولاية لارا، ترتبط بمروحية من طراز "مي-17" وقتل شخصان وما زال طياران يكافحان للبقاء على قيد الحياة".

ولم يتضح سبب تحطّم المروحية فيما تم فتح تحقيق بالحادثة.

واحترقت الطائرة لدى تحطّمها فيما انتشل سكان وعمال الطيار ومساعدة المصابين.

وأعلن الجيش الفنزويلي في بيان أن الحادث وقع خلال "مهمة تقديم إمدادات لقواعد حماية الحدود".

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