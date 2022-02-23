بوتين في حوار سريالي عجيب مع رئيس مخابراته حول أوكرانيا.. فيديو

المصدر: البيان

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الاثنين، قبل الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، بمجلس الأمن التابع له لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وبث التلفزيون الروسي جزءاً من الحوار الذي جرى.

استمع بوتين خلال الاجتماع، على التوالي إلى المسؤولين الرئيسين، بينهم رئيس الوزراء ميخائيل ميتشوستين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو والرئيس السابق دميتري ميدفيديف، بحسب إذاعة "مونت كارلو".

لكن الحوار الذي دار مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرجي إفغينيفيتش ناريشكين كان متوتراً وسريالياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

مقربون من المعارض الروسي أليكسي نافالني نشروا ترجمة للحوار على الشبكات الاجتماعية، والذي يبدأ باستجواب من بوتين لناريشكين الذي كانت أجوبته فوضوية وغائمة وقليلة الوضوح ومرتبكة أشد الارتباك:

بوتين: هل تقترح بدء عملية التفاوض؟

ناريشكين: لا، أنا...

بوتين: أم الاعتراف بسيادة الجمهوريات؟

ناريشكين: سأؤيد...

بوتين: اذهب مباشرة إلى صلب الموضوع.

ناريشكين: سأؤيد اقتراح الاعتراف...

بوتين: سأؤيد أم أؤيد؟ كن واضحاً، سيرجي إفغينيفيتش.

ناريشكين: أؤيد الاقتراح...

بوتين: قلها.

ناريشكين: أنا أقول ذلك، نعم. إنني أؤيد اقتراح توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين مع الاتحاد الروسي.

بوتين: لكننا لا نتحدث عن ذلك! (...) نحن لا نناقشه! نحن نتحدث عن الاعتراف أو عدم الاعتراف باستقلالهما.

ناريشكين: (...) أنا أؤيد اقتراح الاعتراف بالاستقلال.

بوتين: حسنًا. من فضلك اجلس، شكراً لك".

جرى الاجتماع في قاعة سانت كاترين الواسعة في الكرملين، وهي القاعة ذاتها التي وقع فيها فلاديمير بوتين في العام 2014 ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

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