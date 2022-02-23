غوتيريش يطالب روسيا بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة كاملاً

المصدر: أ ف ب

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وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أمس الثلاثاء انتقاداً شديد اللهجة إلى موسكو، بقوله إنّ "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة طعام انتقائية" يمكن للكرملين أن يختار منها ما يشاء، مطالباً روسيا بالتزام هذا الميثاق "بالكامل" في ما خصّ العلاقة مع أوكرانيا.

وقال غوتيريش للصحافيين إنّ "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائياً"، مشدّداً على أنّ الدول الأعضاء وافقت عليها جميعاً وعليها جميعاً تطبيقها".

وأضاف الأمين العام أنّ "قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمّى بـ (استقلال) مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك يشكّل انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وشدّد غوتيريش على أنّ الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سدّدت "ضربة قاضية لاتفاقات مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".

وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان يعتبر أنّ هناك "إبادة جماعية" ترتكبها كييف في شرق أوكرانيا كما اتّهمها بذلك بوتين، سخّف غوتيريش هذه الفكرة، قائلاً "لا أعتقد أنّ الحال كذلك"، مشيراً إلى أنّ "الإبادة الجماعية جريمة محدّدة بوضوح".

كما أعرب الأمين العام عن "قلق" من "تحريف مفهوم حفظ السلام" بعد أن أمر بوتين بإرسال قوات روسية إلى المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا من أجل "حفظ السلام" فيهما.

وقال غوتيريش إنّه "عندما تدخل قوات دولة ما أراضي دولة أخرى من دون موافقتها، فهؤلاء ليسوا جنود حفظ سلام محايدين... هم ليسوا بتاتاً جنوداً لحفظ السلام".

وأضاف "في هذه اللحظة الحرجة، أدعو لوقف فوري لإطلاق النار ولاستعادة سيادة القانون. لقد حان الوقت لاستئناف مسار الحوار والمفاوضات".

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