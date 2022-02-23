بايدن يعلن عن أول مجموعة عقوبات على روسيا

المصدر: وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مساء أمس الثلاثاء حول أزمة أوكرانيا عن أول مجموعة من العقوبات على روسيا.

وقال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة تفرض المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا، والتي تستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية فضلا عن "النخب الروسية".

وأضاف بايدن أن "هذه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا" معلنا أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا أسلحة "دفاعية".

وتابع بايدن في خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض "أعطيت الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية الموجودة أصلا في أوروبا في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتعزيزها".

كمت قال الرئيس الأمريكي إنّ "الوقت ما زال متاحاً" أمام الدبلوماسية لتجنّب "السيناريو الأسوأ" في أوكرانيا ومنع صراع دموي شامل.

وأضاف "ليس هناك شكّ في أنّ روسيا هي المعتدي، لذلك فنحن نرى بوضوح التحدّيات التي نواجهها". وتابع "ومع ذلك، ما زال الوقت متاحاً لتجنّب السيناريو الأسوأ الذي سيجلب معاناة لا توصف لملايين الأشخاص إذا مضوا (الروس) قدماً" في تحرّكهم.

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