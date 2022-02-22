المستشار الألماني: قرار بوتين انتهاك خطير للقانون الدولي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين ذاتيا كدولتين مستقلتين باعتباره خرقا خطيرا للقانون الدولي.

وقال شولتس اليوم الثلاثاء في برلين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن: "الوضع اليوم مختلف بشكل جذري"، مضيفا أن بوتين لم يخرق عبر أفعاله في شرق أوكرانيا اتفاقية مينسك فحسب، بل انتهك أيضا ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على الحفاظ على وحدة أراضي الدول وسيادتها.

وكان بوتين قد اعترف بالجمهوريتين الشعبيتين أمس الاثنين، ثم أمر على الفور بإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز