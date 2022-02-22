رئيس الوزراء المجري يمتنع عن إدانة اعتراف روسيا بدونتيسك ولوهانسك

المصدر: د ب ا

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لم تصدر بعد عن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أي إدانة لاعتراف روسيا بجمهورتي دونتيسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في شرق أوكرانيا، مع ذلك فإنه لا يعتزم الاعتراض على العقوبات الأوروبية المقرر فرضها على موسكو.

وكتب أوربان في تغريدة اليوم الثلاثاء" المجر تتبنى الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي". كما أضاف أنه أوضح ذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. ويشار إلى أوروبان تربطه علاقة ودية مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وكان رئيس الوزراء المجري اليميني قد انتقد في بيانات عامة العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا، التي تم فرضها بسبب ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقال حين ذاك" إنها لا تجدي نفعا"، وفي الوقت نفسه طالما أيدت المجر قرارات فرض العقوبات على روسيا.

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