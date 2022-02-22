زيلينسكي: روسيا دمرت جهود السلام ولن نتخلى عن أي جزء من أرضنا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي



اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتدمير محادثات السلام واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ملتزمة بالسلام والدبلوماسية بعدما اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتين انفصاليتين مساء أمس الاثنين.

وأضاف أنه ينتظر خطوات "واضحة وفعالة" من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وطالب الرئيس الأوكراني الغرب بـ"دعم واضح" لبلاده بعد اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإعطاء موسكو أوامر لجيشها بـ"حفظ السلام" فيهما.

وقال زيلنسكي إن أوكرانيا "لا تخاف" من أحد، واصفا خطوة الكرملين بأنها "انتهاك لسيادة ووحدة أراضي" بلده.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز