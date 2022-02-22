كرونولوجيا "الأزمة الأوكرانية" بين موسكو والغرب

المصدر: أ ف ب

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تصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة حول أوكرانيا، التي يتهم الغرب روسيا بالتخطيط لشن هجوم عسكري "وشيك" عليها.

اندلع الخلاف بين كييف وموسكو منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية العام 2014، وتبع ذلك اندلاع حرب في شرق أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يعتبر الكرملين الراعي العسكري لهم رغم نفي موسكو ذلك.

تحركات عسكرية

في 10 نوفمبر 2021، طلبت واشنطن توضيحات من روسيا بشأن تحركات "غير عادية" لقواتها على الحدود الأوكرانية. وسبق أن حشدت موسكو في أبريل نحو 100 ألف جندي على الحدود.

من جانبه اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بتسليم أسلحة إلى كييف وبإجراء مناورات عسكرية "استفزازية" في البحر الأسود وقرب الحدود.

في 28 نوفمبر، أكدت أوكرانيا أن روسيا حشدت نحو 92 ألف جندي على حدودها.

اتهمت السلطات الروسية في المقابل أوكرانيا بحشد قواتها في شرق البلاد.

قمة بين بايدن وبوتين

في 7 ديسمبر، هدد الرئيس الأميركي جو بايدن فلاديمير بوتين بـ "عقوبات اقتصادية شديدة" في حال غزو أوكرانيا، وذلك خلال قمة افتراضية ثنائية.

كشفت موسكو عن مسودتي معاهدتين تنصّان على حظر أيّ توسّع لحلف شمال الأطلسي ولا سيما لضم أوكرانيا، فضلا عن انسحاب قوات الحلف الأطلسي من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

قوات في حال تأهب

في 18 يناير، وبعد محادثات غير مثمرة في جنيف ثم في بروكسل، نشرت موسكو قوات في بيلاروسيا.

خصصت واشنطن 200 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا وسمحت لدول البلطيق بتسليم كييف أسلحة أمريكية.

في 24 يناير أعلن الحلف الأطلسي إرسال سفن وطائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاته في أوروبا الشرقية. ووضعت واشنطن ما يصل إلى 8500 جندي في حال تأهب.

اتهم الكرملين واشنطن بالتسبب في "تفاقم التوتر" وبعد فترة وجيزة أجرى مناورات جديدة قرب أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.

رفض مطالب موسكو

في 26 ديسمبر، رفضت الولايات المتحدة مطالب موسكو الأساسية.

والتقى موفدان روسي وأوكراني في باريس الوسيطين الفرنسي والالماني سعيا لإعادة تحريك عملية السلام في شرق أوكرانيا.

بكين بحانب موسكو

في 27 يناير أيّدت الصين "مخاوف موسكو الأمنية المعقولة".

في 2 فبراير أرسلت واشنطن ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى أوروبا الشرقية للدفاع عن الدول الأعضاء في الناتو.

بوتين جاهز لـ"تسويات"

في 7 فبراير قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات" بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

في 10 فبراير بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى في بيلاروسيا.

شبح الحرب في أوروبا

في 11 فبراير أصر حلف شمال الأطلسي على أن هناك "خطرا فعليا باندلاع نزاع مسلح جديد" في أوروبا، فيما دعت العديد من الدول رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

بالنسبة إلى الكرملين، فإن المناقشات التي جمعت في اليوم السابق روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في برلين، لم تفض إلى "أي نتيجة".

أكدت الولايات المتحدة أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحصل "في أي وقت" وقررت إرسال ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى بولندا.

سلسلة من الاتصالات الهاتفية

في 12 فبراير اعتبرت أوكرانيا أن التحذيرات الأميركية بشأن غزو روسي محتمل "مثيرة للهلع".

أعلنت موسكو التي بدأت مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود، أنها ستخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين هناك.

حذّر بايدن نظيره الروسي من "تكاليف باهظة وفورية" قد تترتب على موسكو إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

في 13 فبراير، اتفق بايدن ونظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو.

حذّر أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا.

"حوار" أو "شفير الهاوية"

في 14 فبراير، قررت الولايات المتحدة نقل سفارتها من كييف إلى لفيف في غرب البلاد.

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فلاديمير بوتين إلى التراجع عن "شفير الهاوية"، معتبرا أن الوضع "خطر جدا جدا" في ظل خطر تعرض أوكرانيا لاجتياح روسي "خلال الـ48 ساعة المقبلة".

عرض سيرغي لافروف على فلاديمير بوتين "تمديد وتوسيع" الحوار مع الغربيين، مقدرا أن هناك "فرصة دائما" للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

انسحاب أم تعزيز وجود؟

في 15 فبراير، أكد الكرملين بدء "انسحاب جزئي" القوات الروسية المتمركزة قرب الحدود الأوكرانية.

وفي 16 فبراير، أعلن الحلف الأطلسي أنه لا يرى أي مؤشر لخفض التوتر، مؤكدا على غرار واشنطن أن موسكو تعمد على العكس إلى تعزيز وجودها العسكري.

تصعيد في شرق أوكرانيا

في 17 فبراير، تكثف تبادل إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة على طول خط الجبهة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية.

وحذر بايدن بأن روسيا قد تشن هجوما "خلال الأيام المقبلة"، فيما نشرت موسكو 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا وفق أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

في المقابل، أعلنت موسكو عمليات انسحاب عسكري.

وفي 18 فبراير، أمر الانفصاليون بإجلاء المدنيين إلى روسيا.

وندد أنتوني بلينكن بـ"استفزازات" موسكو لتبرير هجوم.

هجوم وشيك؟

في 19 فبراير، أعلن الجيش الأوكراني مقتل جنديين.

وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد لقاء مع بوتين الذي كان في هذه الأثناء يشرف على تدريبات "استراتيجية" تتضمن إطلاق صواريخ فرط صوتية.

وأعلنت واشنطن أن القوات الروسية "تستعتد لشن ضربة" فيما حضت فرنسا وألمانيا رعاياهما على مغادرة أوكرانيا.

في 20 فبراير، أعلنت بيلاروسيا مواصلة التدريبات العسكرية المشتركة مع روسيا على أراضيها.

بوتين يعترف باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين

في 21 فبراير، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيسين الروسي والأميركي وافقا مبدئيا على عرضه عقد قمة، لكنّ الكرملين اعتبر مثل هذا الاجتماع "سابقا لأوانه".

وأعلن الجيش الروسي أنه قتل خمسة "مخربين" على أراضيه قدموا من أوكرانيا وأسر جندياً أوكرانياً، في اتهام نفته كييف.

واعتبر بوتين أنّ عملية السلام في النزاع في أوكرانيا لا فرص لديها.

وأعلنت كييف مقتل جنديين أوكرانيين ومدني في عمليات قصف نفذها الانفصاليون.

وأعلن بوتين اعتراف روسيا باستقلال منتطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي المنطقتين.

وأمر الرئيس الروسي جيشه بدخول الأراضي الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين مرسومين أمر بموجبهما وزارة الدفاع بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين" دونيتسك ولوغانسك.

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