بوتين يفشي أسرار حواره مع كلينتون قبل 22 عاماً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفشى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسرار حوار قديم دار بينه وبين الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وأوضح بوتين، خلال خطابه اليوم بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، أنه سأل كلينتون عام 2000 عن موقفه من انضمام روسيا إلى الناتو.

وقال: «سأقول الآن ما لم أتحدث عنه بشكل علني أبداً، سأقول ذلك لأول مرة. في عام 2000 خلال زيارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته في حينه، بيل كلينتون، إلى موسكو، سألته كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع إمكانية قبول انضمام روسيا في الناتو؟».

وأضاف: «لن أكشف عن كل تفاصيل ذلك الحديث، لكن الرد على سؤالي بدا متحفظاً بما فيه الكفاية».

وأكد أن رد الأمريكيين على هذا الاحتمال في الحقيقة من الممكن متابعته بخطواتهم العملية بحق روسيا، مشيراً إلى إنها «تشمل دعماً سافراً للإرهابيين شمالي القوقاز، والتعامل بلا مبالاة مع مباعث قلقنا بشأن توسع الناتو والانسحاب من المعاهدة حول أنظمة الدفاع الجوي وغيره».

وذكر بوتين أن العلاقات بين روسيا والغرب في التسعينيات وأوائل القرن الـ21 كانت على مستوى عال.

ونوَّه بأن روسيا نفذت كل التزاماتها ضمن الاتفاقات مع الغرب، بما في ذلك سحب قواتها من ألمانيا ومن دول شرق ووسط أوروبا، وقدمت بذلك مساهمة ضخمة في تجاوز إرث الحرب الباردة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز