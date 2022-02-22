جونسون: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين "انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا"

المصدر: أ ف ب

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ندّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، معتبراً إياه "انتهاكاً صارخاً لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وقال جونسون خلال مؤتمر صحافي إنّ اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الانفصاليين الموالين لروسيا يعدّ "تنصّلاً من عملية واتفاقيات مينسك" التي أبرمت في 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا.

بدورها، لفتت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى أنّ خطوة بوتين "تؤذن بنهاية عملية مينسك وتمثّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت "لن نسمح بأن يمرّ انتهاك روسيا لالتزاماتها الدولية من دون عقاب".

من جهته، أفاد جونسون الصحافيين في 10 داونينغ ستريت "ستواصل المملكة المتحدة القيام بكل ما يمكن للوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني مع حزمة عقوبات قوية للغاية".

وأكد أنّ لندن ستطلق العقوبات "مع أول خطوة توغّل أو غزو روسي. لكنّ كل ما حصل يُعدّ نبأ سيئاً للغاية".

وأضاف "سنجري محادثات عاجلة مع أصدقائنا وحلفائنا حول العالم، علماً بأنهم جميعا يدعموننا في حزمة العقوبات هذه".

وتابع "بات من الواضح أنّنا سنحتاج لبدء ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط إذ إنّه من الصعب رؤية كيف يمكن لهذا الوضع أن يتحسن".

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