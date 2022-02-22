واشنطن تدعو إلى جهد أكبر لمكافحة التغير المناخي

المصدر: (القاهرة - أ.ف.ب)

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دعا المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، إثر لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أمس، إلى مشاركة المزيد من الدول في مكافحة التغير المناخي، قبل أشهر من استضافة مصر مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» في نوفمبر المقبل.

وقال كيري خلال إحاطة صحافية مشتركة مع شكري في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة: «لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في (مؤتمر كوب26 الذي عقد في) غلاسكو، ونجحنا في انضمام 65 % من المؤسسات الاقتصادية العالمية إلى خطط الحفاظ والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، نحن الآن بحاجة إلى إشراك المزيد من الدول، نتحدث عن تهديد لكوكبنا يجبرنا على التفكير في كيفية إدارتهوما يحدث يحدث بسبب البشر، أو الخيارات التي نتخذها أو لا نتخذها».

من جهته، أكد شكري استمرار مصر في بذل الجهود كافة لرفع طموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات».

وتسعى مصر إلى توفير 42 % من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2035. وقال شكري: «اتفقنا على الخطوات القادمة واستمرار التنسيق المصري - الأمريكي حول الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال المؤتمر».

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