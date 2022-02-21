أبرز ماجاء في كلمة الرئيس الروسي حول جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والأوضاع في أوكرانيا
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،كلمة للشعب الروسي حول جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والأوضاع في أوكرانيا جاء فيها :
بوتين: فلاديمير لينين مؤسس أوكرانيا والبولشفيون قدموا تنازلات كثيرة للقوميين المتعصبين
بوتين: أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيا
بوتين: البولشفيون دمجوا دونباس بأوكرانيا بالقوة
بوتين: رغم المخادعة ونهب روسيا اعترف شعبنا بكل الدول بعد تفكك الاتحاد السوفيتي
بوتين: واردات الميزانية الأوكرانية من مختلف المساعدات الروسية بلغت 250 مليار دولار بين 1991 و2013
بوتين: القوميون الأوكرانيون بدعم من الغرب استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة بسبب الفساد في 2014
بوتين: القوميون الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات ولم يعاقبوا
بوتين: سنحاسب المسؤولين عن المأساة في أوديسا عام 2014
بوتين: سياسات السلطات الأوكرانية تقود البلاد إلى فقدان سيادتها بالكامل
بوتين: التصريحات الأوكرانية عن السلاح النووي ليست كلاما فارغا ولا يمكننا ألا نرد على ذلك
بوتين: سكان القرم وسيفاستوبول أحبطوا في 2014 الخطط لنشر البنية التحتية للناتو في القرم
بوتين: نظام إدارة القوات الأوكرانية متكامل مع الناتو والحلف قد بدأ بالانتشار في أوكرانيا
بوتين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطر مباشر على روسيا
بوتين: الناتو يعتبر روسيا خصمه الرئيسي وأوكرانيا ستكون بمثابة رأس الجسر للهجوم علينا
بوتين: الغرب يهدف إلى ردع تطور روسيا بسبب مجرد وجودنا فقط