أبرز ماجاء في كلمة الرئيس الروسي حول جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والأوضاع في أوكرانيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،كلمة للشعب الروسي حول جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والأوضاع في أوكرانيا جاء فيها :

بوتين: فلاديمير لينين مؤسس أوكرانيا والبولشفيون قدموا تنازلات كثيرة للقوميين المتعصبين



بوتين: أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيا

بوتين: البولشفيون دمجوا دونباس بأوكرانيا بالقوة

بوتين: رغم المخادعة ونهب روسيا اعترف شعبنا بكل الدول بعد تفكك الاتحاد السوفيتي

بوتين: واردات الميزانية الأوكرانية من مختلف المساعدات الروسية بلغت 250 مليار دولار بين 1991 و2013

بوتين: القوميون الأوكرانيون بدعم من الغرب استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة بسبب الفساد في 2014

بوتين: القوميون الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات ولم يعاقبوا

بوتين: سنحاسب المسؤولين عن المأساة في أوديسا عام 2014

بوتين: سياسات السلطات الأوكرانية تقود البلاد إلى فقدان سيادتها بالكامل

بوتين: التصريحات الأوكرانية عن السلاح النووي ليست كلاما فارغا ولا يمكننا ألا نرد على ذلك



بوتين: سكان القرم وسيفاستوبول أحبطوا في 2014 الخطط لنشر البنية التحتية للناتو في القرم

بوتين: نظام إدارة القوات الأوكرانية متكامل مع الناتو والحلف قد بدأ بالانتشار في أوكرانيا

بوتين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطر مباشر على روسيا

بوتين: الناتو يعتبر روسيا خصمه الرئيسي وأوكرانيا ستكون بمثابة رأس الجسر للهجوم علينا

بوتين: الغرب يهدف إلى ردع تطور روسيا بسبب مجرد وجودنا فقط

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز