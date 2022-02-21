بوتين يعلن الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

المصدر: البيان

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آعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

ووقع بوتين مرسوما بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

كما وقع بوتين مع بوشيلين وباسيتشنيك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.

ووجه بوتين كلمة للشعب الروسي حول جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والأوضاع في أوكرانيا جاء فيها:

بوتين: فلاديمير لينين مؤسس أوكرانيا والبولشفيون قدموا تنازلات كثيرة للقوميين المتعصبين



بوتين: أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيا

بوتين: البولشفيون دمجوا دونباس بأوكرانيا بالقوة

بوتين: رغم المخادعة ونهب روسيا اعترف شعبنا بكل الدول بعد تفكك الاتحاد السوفيتي

بوتين: واردات الميزانية الأوكرانية من مختلف المساعدات الروسية بلغت 250 مليار دولار بين 1991 و2013

بوتين: القوميون الأوكرانيون بدعم من الغرب استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة بسبب الفساد في 2014

بوتين: القوميون الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات ولم يعاقبوا

بوتين: سنحاسب المسؤولين عن المأساة في أوديسا عام 2014

بوتين: سياسات السلطات الأوكرانية تقود البلاد إلى فقدان سيادتها بالكامل

بوتين: التصريحات الأوكرانية عن السلاح النووي ليست كلاما فارغا ولا يمكننا ألا نرد على ذلك



بوتين: سكان القرم وسيفاستوبول أحبطوا في 2014 الخطط لنشر البنية التحتية للناتو في القرم

بوتين: نظام إدارة القوات الأوكرانية متكامل مع الناتو والحلف قد بدأ بالانتشار في أوكرانيا

بوتين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطر مباشر على روسيا

بوتين: الناتو يعتبر روسيا خصمه الرئيسي وأوكرانيا ستكون بمثابة رأس الجسر للهجوم علينا

بوتين: الغرب يهدف إلى ردع تطور روسيا بسبب مجرد وجودنا فقط

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