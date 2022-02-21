الـ«سي آي إيه»: الجيش الروسي أعطي الأمر لغزو أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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نقلت وسائل إعلام أمريكية عدة، أمس، عن مصادر استخبارية لم تسمّها قولها إن الولايات المتحدة تمتلك معلومات مفادها أن الأمر أعطي إلى قيادات الجيش الروسي لغزو أوكرانيا.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن هذه المعلومات هي التي دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التأكيد، الجمعة، أنه «مقتنع» بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قرر مهاجمة أوكرانيا.

ونسبت الصحيفة الأمريكية هذه المعلومات إلى مصادر استخبارية غير محددة، من دون أن تنشر أي اقتباسات مباشرة.

ولم يؤكد البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية أو ينفوا هذه المعلومات التي نقلتها أيضاً وسائل إعلام أمريكية أخرى.

وأعلن مسؤول في البنتاغون، الجمعة، أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيراً إلى أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد بدأت.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة رصدت، منذ الأربعاء، تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود الأوكرانية.

وتحذر واشنطن منذ أسابيع من أن روسيا ستختلق حادثاً ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، التأكيد أن كل شيء يشير إلى أن روسيا توشك على غزو أوكرانيا.

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