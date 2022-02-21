بريطانيا تكرّس واقع التعايش مع «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أمس، إن بريطانيا ترغب في الاحتفاظ بقدرتها على اكتشاف متحورات جديدة من فيروس كورونا، لكن لا بد من وقف الإنفاق بشدة على الاختبارات المجانية مع انخفاض حالات الإصابة والوفيات.

وقال رده على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، عن كيف سترصد البلاد وجود متحورات جديدة: «أريد أن أضمن أن لدينا القدرة على اكتشاف المتحورات الجديدة والعودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع ما يمكن»، مضيفاً: «نحتاج إلى القدرة على المواجهة، لكن على سبيل المثال، بالنسبة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، فنحن لا نحتاج إلى الاستمرار في إنفاق حوالي ملياري جنيه استرليني في الشهر».

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني أعلن، أول من أمس، إن بوريس جونسون ينوي إماطة اللثام هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين، حيث ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للمصابين باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام، والذهاب إلى العمل بحرية. وقال جونسون في بيان: إن «كوفيد 19 لن يختفي فجأة، وعلينا أن نتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس والاستمرار في حماية أنفسنا دون فرض قيود على حرياتنا».

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