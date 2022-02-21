«فرانكلين» و«يونيس» و«زينب» و«دادلي».. العواصف تضرب بأوروبا

المصدر: دبي - البيان عواصم - وكالات

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تواجه بريطانيا أخطار العاصفة «فرانكلين»، بعد يومين فقط من تدمير العاصفة «يونيس» مبانٍ وانقطاع الكهرباء عن 1.4 مليون منزل، فضلاً عن آلاف المنازل في عموم القارة الأوروبية التي فقدت ضحايا بشرية بفعل عواصف «يونيس» وزينب و«دادلي».

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، تحذيراً من هبوب رياح، ربما تسبب تأجيلات في السفر وإغلاق الطرق وخطوط السكك الحديدية وانقطاع التيار الكهربائي، ومخاطر محتملة على الحياة والممتلكات» في أيرلندا الشمالية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البريطانية «بي. إيه. ميديا»، أمس.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من هبوب العاصفة «يونيس»، التي تسببت في انقطاع قياسي للتيار الكهربائي، خلال فترة 24 ساعة، الجمعة، مع تضرر حوالي 1.4 مليون منزل، ومازال حوالي 83 ألف شخص بلا كهرباء، طبقاً لما ذكرته «رابطة شبكات الطاقة».

واجتاحت العواصف أنحاء متفرقة من أوروبا، الجمعة والسبت، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل، وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في أنحاء القارة.

وبدأت العاصفة في إيرلندا وضربت الجمعة جزءاً من بريطانيا ثم شمال فرنسا مروراً ببلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ قبل أن تصل إلى الدنمارك وألمانيا التي أعلن الإنذار الأحمر في ثلثها الشمالي.

إلغاء رحلات

وألغيت مئات رحلات الطيران والقطارات والعبارات في شمال غرب أوروبا، جراء الرياح العاتية التي سببتها «يونيس» التي ضربت أوروبا بعد أقل من 48 ساعة من العاصفة «دادلي» التي أودت بستة أشخاص على الأقل في بولندا وألمانيا.

وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في بريطانيا، حيث تسببت العاصفة «يونيس» في رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة وتسببت في أضرار بملايين الجنيهات الاسترلينية. وتوفي ثلاثة أشخاص.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في هولندا بسبب «يونيس»، ثلاثة منهم بسقوط أشجار ورابع في حادث سيارة. ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في ألمانيا بسبب العاصفة «زينب». وتم الاتصال برجال الإطفاء آلاف المرات في جميع أنحاء البلاد بسبب سقوط الأشجار، والأضرار التي لحقت بالمباني والأجسام التي تتطاير في الأنحاء بسبب الرياح.

وقدرت شركات التأمين في ألمانيا، الأضرار بأكثر من 900 مليون يورو. وحدثت العديد من الانقطاعات في السفر بالسكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، مع توقع استمرار حدوث التأخير في بعض الخطوط حتى اليوم الاثنين، فيما حذرت هيئة الأرصاد الألمانية من هبوب رياح قوية على طول الساحل حتى الثلاثاء، مع خطر تساقط الأشجار.

فرق إطفاء

ولقي أربعة أشخاص حتفهم جراء العاصفة في بولندا، بينما أصيب شخص آخر على الأقل. وتم استدعاء فرق الإطفاء البولندية لحوالي 13 ألف حادث خلال الليل بسبب العاصفة «زينب»، وفقاً لناطق رسمي. وقطعت العديد من الأشجار الطرق وتطايرت أسقف عدد من المنازل. وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر، لا سيما في منطقة بوميرانيا غربي البلاد. وفي جمهورية التشيك، تسببت الأعاصير في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 26 ألف أسرة ودعت إدارة مدينة براغ السكان إلى عدم المغامرة بالخروج إلى الحدائق أو الغابات في الوقت الحالي.

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