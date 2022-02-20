بوتين يحمّل كييف مسؤولية الاستفزازات على الجبهة في شرق أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أمام نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الاستفزازات" الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى عزمه على "تكثيف" الجهود الدبلوماسية لحلّ النزاع.

وبحسب الكرملين، فإن بوتين طالب أيضًا أثناء هذه المكالمة الهاتفية مع ماكرون، بأن يأخذ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية "على محمل الجدّ"، في خضمّ الأزمة الحالية بين موسكو والدول الغربية.

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