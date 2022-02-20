تحذيرات بهبوب العاصفة "فرانكلين" في بريطانيا اليوم

المصدر: د ب ا

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حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من أن العاصفة "فرانكلين" من المنتظر أن تضرب بريطانيا، اليوم الأحد، بعد يومين فقط من تدمير العاصفة "يونيس" مبان وانقطاع الكهرباء عن 4ر1 مليون منزل.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من هبوب رياح، ربما تسبب "تأجيلات في السقر وإغلاق الطرق وخطوط السكك الحديدية وانقطاع التيار الكهربائي ومخاطر محتملة على الحياة والممتلكات" في أيرلندا الشمالية، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

وتغطي تحذيرات أقل شدة ويلز ومعظم انجلترا، من منتصف النهار حتى الثالثة عصرا، ومنطقة شمال غرب إنجلترا وأيرلندا الشمالية، من منتصف النهار، حتى منتصف الليل.

وصدرت تحذيرات مماثلة بشأن هبوب رياح، يوم الإثنين.

وأصدرت هيئات بيئية أيضا مئات من الإنذارات بشأن حدوث فيضانات بمختلف أنحاء المملكة المتحدة.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من هبوب العاصفة "يونيس"، التي تسببت في انقطاع قياسي للتيار الكهربائي، خلال فترة 24 ساعة، أمس الأول الجمعة، مع تضرر حوالي 4ر1 مليون منزل.

ومازال حوالي 83 ألف شخص بدون كهرباء، صباح اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته "رابطة شبكات الطاقة".

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