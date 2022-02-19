اتفاقية مينسك .. هل تنزع فتيل الحرب في أوكرانيا

المصدر: دبي - علي الزكري

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طبول الحرب تقرع على حدود أوكرانيا، وهناك من يغذي تلك الطبول ويعمل بكل ما أوتي من قوة على دفع الناس للحرب، حتى أن المتابع للإعلام الأمريكي والغربي عموما يستغرب كيف أن الحرب لم تبدأ حتى الان!.

أدرك يقينا أن أوكرانيا لا تريد الحرب، فهي الخاسر الأكبر منها، وأعتقد أن روسيا هي الأخرى لا تريد الحرب، كما لا تريدها العديد من الدول الأوربية ذات المصالح المباشرة مع روسيا.

أوكرانيا تدفع الآن ثمنا غاليا جراء هذا الهوس والترويج للحرب، خصوصا مع توقف غالبية شركات الطيران عن السفر إليها، والحياة يكاد يصيبها الشلل في مختلف جوانبها خصوصا الاقتصادية بسبب حالة الترقب للحرب.

يبحث العقلاء في كل جانب عما ينزع فتيل هذه الحرب قبل الاشتعال،خصوصا في ظل تنامي المؤشرات على قرب تفجر الاوضاع في منطقة دونباس ، وهنا تبرز اتفاقية منسك التي قد تكون فعلا هي السحر الذي يطفئ مواقيد الحرب.

اتفاقات منسك قد لا تكون مثالية للأطراف المتنازعة وخصوصا للسلطات في كييف التي تعتقد أن تطبيق الاتفاقية وفق شروط موسكو ، سيمكن الأخيرة من إعادة تأكيد هيمنتها على أوكرانيا، من خلال إجبارها على منح المنطقتين الانفصاليتين وضعا خاصا، لكن الاتفاقية بدون شك هي أفضل الحلول المتاحة في هذه المرحلة لتجنب شبح الحرب.

وعلى الرغم من عدم الرضا من قبل على السلطات في كييف على هذه الاتفاقية، فإن هناك العديد من الأصوات في أوكرانيا تنادي بضرورة الاستجابة والعودة الى اتفاقات منسك لتجنب الحرب بل وهناك من يتهمها صراحة بالتنصل وعدم الالتزام بتلك الاتفاقية .

كل هذا يأتي في ظل تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بخرق كل طرف لبنود تلك الاتفاقية.

فماهي اتفاقية منسك وماهي بنودها ؟

بعد فشل اتفاق "مينسك 1"، الذي وقع من قبل أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، والقادة الانفصاليين الموالين لروسيا في 5 سبتمبر 2014. تم التوقيع على "اتفاقات مينسك2" في 12 فبراير 2015 في مسعى لوضع حد للنزاع الذي اندلع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وتم تنسيق الوثيقة التي تحمل اسم "مجموعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك" في قمة عقدت في العاصمة البيلاروسية في 11-12 فبراير 2015 بين زعماء دول "رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا)، ووقعت عليها أيضا مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في شرق أوكرانيا (وهي تضم ممثلين عن حكومة أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا).

وفي 17 فبراير 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعم هذا الاتفاق.

وفيما ما يلي نص وثيقة "الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك":

1. التنفيذ الصارم للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا ابتداء من الساعة 00:00 (بتوقيت كييف) في 15 من فبراير عام 2015 .

2. قيام كلا الجانبين بسحب جميع الأسلحة الثقيلة على مسافات متساوية من بعضهم البعض من أجل إنشاء منطقة آمنة بعرض 50 كم على الأقل للمنظومة المدفعية من عيار 100مم وأكثر والمنطقة الآمنة بعرض 70 كم لنظام قاذفة الصواريخ المتعددة وعرض 140 كم لأنظمة راجمات الصواريخ "تورنادو-إس" و"أوراغان" و"سمرتش" وأنظمة الصواريخ التكتيكية "توشكا" ("توتشكا-أو").

- بالنسبة للقوات الأوكرانية: من خط الاتصال الفعلي؛

- بالنسبة للتشكيلات المسلحة لمناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا: من خط التماس وفقًا لمذكرة مينسك المؤرخة من 19 من سبتمبر عام 2014.

يجب أن يبدأ سحب الأسلحة الثقيلة المذكورة أعلاه في موعد لا يتجاوز اليوم الثاني بعد وقف إطلاق النار ويكتمل في غضون 14 يومًا.

ستقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتسهيل هذه العملية بدعم من مجموعة الاتصال الثلاثية.

3. ضمان فعالية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ اليوم الأول للانسحاب باستخدام جميع الوسائل التقنية اللازمة بما في ذلك الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار وإلخ.

4. بدء الحوار في اليوم الأول بعد الانسحاب بشأن طرق إجراء الانتخابات المحلية وفقا للتشريعات الأوكرانية وقانون أوكرانيا ”بشأن النظام المؤقت للإدارة الذاتية المحلية في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك“، وكذلك بشأن النظام المستقبلي لهذه المناطق على أساس هذا القانون.

الاعتماد الفوري للقرار من قبل البرلمان الاوكراني في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة مع الاشارة إلى المنطقة التي تخضع لنظام خاص وفقًا لقانون أوكرانيا "بشأن النظام المؤقت للإدارة الذاتية المحلية في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك" بناءً على الخط المحدد في مذكرة مينسك المؤرخة من 19 من سبتمبر عام 2014.

5. ضمان العفو من خلال تبني قانون يحظر مقاضاة ومعاقبة الأشخاص فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا.

6. ضمان الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين بشكل غير قانوني وتبادلهم على أساس مبدأ "الجميع مقابل الجميع". ويجب أن تكتمل هذه العملية حتى اليوم الخامس بعد الانسحاب كحد أقصى.

7. ضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وتسليمها وتخزينها وتوزيعها على المحتاجين على أساس الآلية الدولية.

8. تحديد طرق الاستئناف الكامل للاتصالات الاجتماعية - الاقتصادية، بما في ذلك التحويلات الاجتماعية مثل دفع المعاشات التقاعدية والمدفوعات الأخرى (الإيرادات والدخل ودفع جميع فواتير المرافق العامة في الوقت المناسب واستئناف الضرائب ضمن الإطار القانوني لأوكرانيا ).

ومن اجل هذه الغاية ستستعيد أوكرانيا السيطرة على جزء من نظامها المصرفي في المناطق المتأثرة بالصراع وقد تنشئ آلية دولية لتسهيل مثل هذه التحويلات.

9. استعادة السيطرة الكاملة على حدود الدولة من قبل حكومة أوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الصراع، والتي يجب أن تبدأ في اليوم الأول بعد الانتخابات المحلية وتكتمل بعد تسوية سياسية شاملة (الانتخابات المحلية في مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك على أساس قانون أوكرانيا والإصلاح الدستوري) بحلول نهاية عام 2015، مع مراعاة تنفيذ الفقرة 11 - بالتشاور والاتفاق مع ممثلي مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك ضمن مجموعة الاتصال الثلاثية.

10. انسحاب جميع التشكيلات المسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية وكذلك المرتزقة من أراضي أوكرانيا تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. نزع سلاح كل المجموعات غير الشرعية.

11. إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا مع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2015، والذي يفترض أن اللامركزية عنصر أساسي (مع مراعاة خصائص مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، المتفق عليها مع ممثلي هذه المناطق)، وكذلك اعتماد تشريع دائم بشأن الوضع الخاص لمناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وفقًا للتدابير المحددة في الملاحظة1، حتى نهاية عام 2015.

12. استنادًا إلى قانون أوكرانيا "بشأن النظام المؤقت للإدارة الذاتية المحلية في مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك"، ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات المحلية والاتفاق عليها مع ممثلي مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك ضمن إطار مجموعة الاتصال الثلاثية. ستجرى الانتخابات وفقًا لمعايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة وسيراقبها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

13. تكثيف أنشطة مجموعة الاتصال الثلاثية، بما في ذلك من خلال إنشاء مجموعات عمل لتنفيذ الجوانب ذات الصلة من اتفاقيات مينسك. وهي سوف تعكس تشكيلة مجموعة الاتصال الثلاثية.

14. وتشمل هذه التدابير، وفقًا لقانون "بشأن الإجراء الخاص للإدارة الذاتية المحلية في مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك"، ما يلي:

- الإعفاء من العقوبة والملاحقة والتمييز ضد الأشخاص المرتبطين بالأحداث التي وقعت في مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك،

- الحق في تقرير المصير اللغوي

- مشاركة هيئات الإدارة الذاتية المحلية في تعيين رؤساء مكتب المدعي العام والقضاة في مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك،

- إمكانية إبرام اتفاقيات من قبل هيئات السلطات التنفيذية المركزية مع السلطات المحلية ذات الصلة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك

- توفر الدولة الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك

- المساعدة من قبل السلطات المركزية في التعاون عبر الحدود لمناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك مع أقاليم الاتحاد الروسي

- إنشاء فصائل من الشرطة الشعبية بقرار من المجالس المحلية من أجل الحفاظ على النظام العام في مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك

- لا يجوز إنهاء صلاحيات نواب المجالس المحلية والمسؤولين المنتخبين في انتخابات مبكرة، محددة من قبل البرلمان الأوكراني بموجب هذا القانون، قبل الأوان.

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