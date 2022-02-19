بسبب «يونس».. 190 ألف أسرة بريطانية في الظلام

المصدر: لندن- رويترز وأ.ف.ب

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أعلنت الحكومة البريطانية، أن نحو 200 ألف منزل في بريطانيا، لا تزال بدون كهرباء، السبت، بعد أن تسببت العاصمة «يونس» في قطع التيار الكهربائي، عن 1.4 مليون أسرة في اليوم السابق.

وضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي، شمال غرب أوروبا، الجمعة، مصحوبة برياح وصلت‬‬ سرعتها إلى 196 كيلومتراً في الساعة، وخلّفت 13 قتيلاً على الأقل، وأضراراً مادية جسيمة، وانقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنج، إنه تمت إعادة التيار إلى 1.2 مليون أسرة، لكن ما زال هناك 190 ألف أسرة بدون كهرباء.

وبدأت العاصفة في إيرلندا، وضربت الجمعة جزءاً من بريطانيا، ثمّ شمالي فرنسا، مروراً ببلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، قبل أن تصل إلى الدنمارك وألمانيا، التي أُعلن الإنذار الأحمر في ثلثها الشمالي، حتى صباح السبت.

وفي ألمانيا، لحقت أضرار بأكثر من 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديد. وأُلغيت مئات رحلات الطيران والقطارات والعبارات في شمال غرب أوروبا، جراء الرياح العاتية التي سببتها العاصفة «يونس»، التي ضربت أوروبا، بعد أقل من 48 ساعة من العاصفة «دادلي»، التي أودت بستة أشخاص على الأقل، في بولندا وألمانيا.

وسجّل حتى الساعة مقتل 13 شخصاً، جراء العاصفة «يونس»، اثنان في بولندا، وواحد في ألمانيا، وأربعة في هولندا، وثلاثة في بريطانيا، وواحد في بلجيكا، وآخر في إيرلندا. والعديد من الضحايا، قضوا جراء سقوط أشجار على سيارات.

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