العالم في صور

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مهاجرون يعدون الطعام داخل منزل مهجور في مجدان الصربية بالقرب من الحدود مع المجر ورومانيا ـــ رويترز

مسافرون عالقون بمحطة واترلو للقطارات في العاصمة البريطانية لندن جراء عاصفة «يونس» ـــ رويترز

سودانيون يطالبون بالحكم المدني خلال تظاهرات في مدينة أم درمان ـــ أ.ف.ب

متظاهر يجهز فطوره أمام مبنى البرلمان بأوتاوا في ظل احتجاجات سائقي الشاحنات ـــ رويترز

عامل يحاول إصلاح عطل بعمود كهرباء ببيروت حيث أجبر انقطاع التيار الكهربائي المستمر اللبنانيين على ارتياد المقاهي لإنجاز أعمالهم ـــ رويترز

الجيش الأردني خلال دوريات عسكرية على طول الحدود مع سوريا لمواجهة شبكات تهريب المخدرات ـــ أ.ف.ب

وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني مستقبلاً رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أول زيارة له إلى المنامة ـــ رويترز

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