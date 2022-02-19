الاتحاد الأوروبي ينسق إيصال مساعدات لأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم "السبت" أنه يعمل على تنسيق إيصال مساعدات إلى أوكرانيا وإرسال إمدادات طبية ولوازم للحماية جوا تلبية لطلب من كييف.

والمساعدات التي توفرها دول أعضاء في الاتحاد "تهدف إلى دعم جهود أوكرانيا للاستعداد لكافة السيناريوهات الممكنة" بحسب بيان للمفوضية الأوروبية.

وتتضمن المساعدات كمامات طبية وقفازات معقمة ومولدات كهرباء ومضادات للالتهاب ومواد تعقيم، من سلوفينيا وإيرلندا ورومانيا والنمسا.

كما تقدم فرنسا مئات الخيم والشراشف والبطانيات وأكياس النوم إضافة إلى "3000 زوج من القفازات المقاومة للعوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية... ومرفق طبي متقدم قادر على علاج 500 جريح".

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيش "منذ أن طلبت أوكرانيا منا الدعم، نعمل على مدار الساعة لمساعدة السلطات".

وأضاف "المساعدة الفورية للمدنيين في طريقها. وقد قدمت سلوفينيا ورومانيا وفرنسا وإيرلندا والنمسا المساعدات الأولى وأتوقع المزيد في الأيام القادمة من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي".



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