وزير الخارجية الأوكراني: نستعد لكل السيناريوهات المحتملة

المصدر: ا ف ب

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني السبت إن بلاده تستعد للتعامل مع "كل السيناريوهات المحتملة"، فيما تؤكد الولايات المتحدة أن موسكو تخطط لغزو وشيك للبلد المجاور.

وقال دميترو كوليبا للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ميونيخ بعد سؤاله عن أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إنه متأكد من غزو روسي وشيك لأوكرانيا "نستعد لكل السيناريوهات المحتملة".

وفي مواجهة الخطر المتزايد من تحول هذه الأزمة إلى صراع مسلح في قلب أوروبا، عقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا استثنائيا ظهر السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

ولم يلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحلته المقررة إلى ميونيخ رغم التوتر المتصاعد ومن المقرر أن يلقي كلمة خلاله ويعقد محادثات مع العديد من القادة.

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