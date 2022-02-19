رئيس وزراء بريطانيا: على الحلفاء التكاتف في أزمة أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحلفاء إلى منح أوكرانيا دعما قويا ومشتركا ضد هجوم روسي محتمل.

وقال جونسون اليوم السبت أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في ألمانيا، إنه في حال غزت روسيا أوكرانيا، سيكون الحلفاء شهودا على تدمير دولة ديمقراطية كانت دائما على يقين من هذا الدعم، وأضاف: "سيتضح حينها إلى مدى هذه الكلمات جوفاء، لا أهمية لها، ومهينة".

وهدد جونسون روسيا بعقوبات شديدة ردا على أي عدوان محتمل ضد أوكرانيا، وقال: "مهما حدث خلال الأسابيع المقبلة، لا يمكننا أن نسمح لروسيا بابتزاز دول أوروبية".

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