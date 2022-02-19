ألمانيا تفرض قيوداً واسعة على رحلات قطارات المسافات البعيدة

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن من المتوقع استمرار فرض قيود كبيرة على حركة قطارات المسافات البعيدة ولاسيما في شمال وشرق البلاد بسبب عوامل الطقس.

وقالت الشركة إنه لن تكون هناك رحلات لهذه القطارات شمالي مدن دورتموند وهانوفر والعاصمة برلين حتى الساعة السادسة مساء على أقل تقدير.

وستتوقف رحلات هذه القطارات في ولاية شمال الراين ويستفاليا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) باستثناء بعض الرحلات على الخط الحديدي السريع الرابط بين كولونيا وفرانكفورت.

وليس من المتوقع تسيير رحلات لهذه القطارات حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بين لايبتسيج/هاله وبرلين شرقي البلاد، ولا تزال لا توجد رحلات على خط كولونيا-هانوفر-برلين.

وحسب بيانات الشركة، فإن فترة العاصفة في الأيام الماضية تسببت في إحداث خسائر في شبكة السكك الحديدية في مسافة زاد طولها عن 1000 كيلومتر ولفتت إلى أنه لم يتم استكشاف كل الطرق بعد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية رفعت في وقت مبكر صباح اليوم تحذيرها من رياح شديدة تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة في بحر الشمال.

وتواصل هيئة الأرصاد التحذير من هبوب رياح وعواصف، متوقعة استمرار الرياح في الانخفاض خلال النهار.

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