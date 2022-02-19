اشتعال النيران بخط أنابيب غاز في لوغانسك الأوكرانية.. فيديو

المصدر: البيان

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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن النيران اشتعلت في خط أنابيب ​الغاز​ "دروغبا" في لوغانسك بشرق أوكرانيا، بعد ​انفجار​ قوي مساء أمس الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول صعود ألسنة نيران كبيرة من مكان الحادث، فيما لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

يذكر أن مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك المنشقتين جنوب شرق أوكرانيا أعلنتا أمس الجمعة عن بدء إجلاء سكانها إلى روسيا.

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