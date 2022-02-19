مقتل نحو 40 مدنياً في مالي

المصدر: باماكو- أ.ف.ب

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قُتل نحو 40 مدنياً في مالي هذا الأسبوع بيد جماعة تابعة لتنظيم داعش شمالي البلاد، في منطقة تشهد نزاعاً بين جماعات متشددة.

وصرح مسؤول مدني في شمال البلاد بأن «هناك ما لا يقل عن أربعين قتيلاً مدنياً في ثلاثة مواقع مختلفة» حول تيسيت على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع بوركينافاسو والنيجر. وأوضح المسؤول أن الحصيلة ليست نهائية، وأن التقارير ترد ببطء لأن المنطقة نائية وخطرة، وأضاف أن الضحايا «مدنيون اتهمتهم إحدى الجماعات بالتواطؤ مع جماعة متشددة أخرى».

أكد اثنان من سكان تيسيت يعيشان في غاو وباماكو، حجم الانتهاكات بعد حديثهما إلى ناجين، وأكد موسى آغ أشاراتوماني الناطق باسم مجموعة للجيش تنشط شمال البلاد حصيلة القتلى.

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