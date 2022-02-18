ماكرون: الوضع في أوكرانيا يثير القلق وهناك تقارير عن‭ ‬ سقوط ضحايا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين خلال قمة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن الوضع في أوكرانيا ما زال يثير القلق الشديد، وإن تقارير واردة من هناك تفيد بسقوط عدد من الضحايا.

وأضاف ماكرون أنه لم ير أدلة في هذه المرحلة على أي خفض روسي للتصعيد فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقال الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة إنهم يعتزمون إجلاء سكان من المنطقة المنشقة التي يسيطرون عليها إلى روسيا فيما يشير إلى تطور خطير في صراع يعتقد الغرب أن موسكو يمكن أن تستخدمه في تبرير غزوها لأوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز