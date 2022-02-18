108 قتلى بعواصف وفيضانات في أوروبا والبرازيل

المصدر: عواصم - وكالات

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لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في عواصف عنيفة ضربت وسط أوروبا أمس. ففي بولندا، قالت الشرطة إن شخصين لقيا حتفهما في سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء في كراكوف.

كما قتل شخص في سقوط شجرة على سيارته في غرب البلاد. أما في شمال ألمانيا فلقي سائق عمره 37 عاماً حتفه في سقوط شجرة قرب بلدة باد بيفنسن. واجتاحت العواصف أيضاً التشيك وقطعت الكهرباء عن أكثر من 300 ألف مشترك، فيما أدى سقوط أشجار على طرق وسكك حديد إلى تعطل حركة المرور.أما في البرازيل قضى 104 أشخاص على الأقل في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو، كما أعلن حاكم الولاية.

وأعادت سلطات ولاية ريو دي جانيرو (جنوب شرق البرازيل) تقييم الوضع الليلة قبل الماضية لتعلن عن «104 وفاة مؤكدة»، فيما أعلن عناصر الإغاثة إنقاذ 24 شخصاً.

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