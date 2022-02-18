ترامب: «استعدوا.. رئيسكم المفضّل سيراكم قريباً»

المصدر: (دبي ــ البيان، وكالات)

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أطلق ‏الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول تغريدة له على منصته الجديدة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، مدشناً الموقع بعبارة: «استعدوا.. رئيسكم المفضّل سيراكم قريباً». وتشبه «تروث» إلى حد كبير موقع «تويتر».

وكان ترامب قد توعّد بإطلاق هذه المنصة، إثر حظر حساباته على مواقع «تويتر» و«فيس بوك» و«يوتيوب» في يناير الماضي، بتهمة تحريضه على اقتحام الكابيتول. ومن المقرر أن تنطلق «تروث» رسمياً في 21 الجاري، وفقاً لما جاء في إعلان على متجر «آبل ستور»، وتكلف إنشاؤها مليار دولار. وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على «تويتر»، و35 مليوناً على «فيس بوك»، و24 مليوناً على «إنستغرام».

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