ألمانيا تدعو إلى تعاون أوروبي أفريقي لمكافحة التغير المناخي

المصدر: برلين - د.ب.أ

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دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إلى تعزيز التعاون بين أوروبا وأفريقيا، في مجال مكافحة التغير المناخي.

وخلال استقباله لشباب أفارقة من أصحاب المنح الدراسية، الخميس، قال شتاينماير: «أنا على قناعة بأننا في حاجة إلى الخبرات والأفكار من القارتين، لوقف استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض». موضحاً أن تفكيره ينصرف في هذا الشأن، إلى الاستعانة بتقنيات صديقة للبيئة، وإلى مشروع مثير للإعجاب، مثل مشروع «الجدار الأخضر العظيم»، وهو عبارة عن إنشاء سور أخضر، من أشجار ومساحات زراعية، يهدف إلى وقف الانتشار الخطير للصحارى في القارة الأفريقية.

وأضاف في نص خطابه: «نحن، أفريقيا وأوروبا، يمكننا أن نتعلم الكثير من بعضنا البعض، حتى نتمكن من أن نترك لأبنائنا وأحفادنا كوكباً جديراً بالعيش فيه»، مشيراً إلى أن الناس في الدول الأفريقية، يشعرون بالتغير المناخي على نحو مأساوي في الغالب.

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