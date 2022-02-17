واشنطن وطهران: محادثات إنقاذ الاتفاق النووي في مراحلها النهائية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة "في خضم المراحل النهائية" من المحادثات غير المباشرة مع إيران التي تستهدف إنقاذ الاتفاق المبرم العام 2015 والذي يحد من أنشطة طهران النووية.

وأضاف برايس للصحفيين، مشيرا إلى الاتفاق النووي "هذه في الحقيقة المرحلة الحاسمة التي سيكون عندها بمقدرونا تحديد ما إذا كانت العودة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا".

إلى ذلك، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني مساء أمس الأربعاء إن بلاده تقترب من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة والقوى الغربية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأوضح كني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بعد أسابيع من المحادثات المكثفة، نقترب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، لن يتم الاتفاق على أي شيء إلى بعد الاتفاق على كل شيء".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز