العالم يواصل فك قيود «كورونا»

المصدر: دبي - أمجد عرار

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوازى تقرير منظمة الصحة العالمية عن تسجيل انخفاض كبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً، الأسبوع الماضي، مع إعلان مزيد من الدول عن بدء حالة التعافي ورفع القيود المتعلّقة بالوباء، في ظل التراجع في الإصابات والوفيات وحالات الدخول إلى المستشفيات.

منظمة الصحة قالت في تحديثها الوبائي الأسبوعي إن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلاً لعدد الوفيات في الأسبوع السابق، إذ إنه عادة ما يتأخر انخفاض عدد الوفيات، بالنظر إلى وجود مرضى في حالة الخطر منذ فترات متفاوتة.

الجائحة بلغت ذروتها في الأسبوع الأخير من يناير، ثم بدأت الأرقام في الانخفاض أوائل هذا الشهر، في حين يتوقّع خبراء استمرار الانخفاض، ما يدعم توقّعات بأن يتحول «كورونا» إلى فيروس متوطّن قابل للتعايش معه كما الانفلونزا العادية.

تخفيف القيود

وضمن إجراءات تخفيف القيود، أعلنت عمدة واشنطن موريل باوزر أمس، عن إلغاء العمل بإلزامية إظهار شهادة تلقي اللقاحات في المطاعم والأماكن المغلقة، ووفقاً لقناة «الحرة» الأمريكية أكدت باوزر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بدءاً من مطلع مارس المقبل، مع الإبقاء عليها في المدارس ودور رعاية الأطفال والمسنين.

ومثلما أعلنت سويسرا إلغاء غالبية القيود اعتباراً من اليوم، قررت الحكومة النمساوية، رفع جميع قيود كورونا، اعتباراً من 5 مارس المقبل.

أما في سنغافورة فقد قالت وزارة الصحة إنها ستوسّع إجراءات السفر من دون حجر صحي بحيث تشمل دولاً جديدة، في استئناف لإجراءات إعادة فتح الحدود.

تراجع الإصابات

في ألمانيا، سجل معهد «روبرت كوخ» لمكافحة الأمراض تراجعاً في معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حالياً 1401، مقابل 5ر1437 الثلاثاء. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 8ر1450، وقبل شهر 7ر515.

وترفع فيتنام معظم القيود على السائحين الدوليين الذين يصلون إلى البلاد اعتباراً من 15 مارس، حسبما ذكرت صحيفة توي تري. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية للأنباء عن الصحيفة أنه يجب على السائحين الدوليين الوفاء بجميع متطلبات وزارة الصحة بشأن التطعيم. وأوضحت أنه يجب على المسافرين تقديم نتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة قبل الصعود على متن الطائرات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز