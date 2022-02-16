تحطم طائرة عسكرية في بورما إثر خلل فني

المصدر: ا ف ب

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تحطمت طائرة تابعة للجيش البورمي صباح الأربعاء إثر "خلل فني" على ما قال الجهاز الاعلامي للمجلس العسكري الحاكم في بيان.

وانطلقت عمليات بحث للعثور على الطيار الذي كان يقوم بمهمة تدريب بحسب السلطات.

وأقلعت الطائرة من قاعدة تادا-او قرب ماندالاي في وسط البلاد وتحطمت في منطقة ساغاينغ في الشمال.

منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحاكمة المدنية للبلاد أونغ سان سو تشي في فبراير 2021، شن الجيش ضربات جوية عدة في البلاد ولا سيما في منطقة ساغاينغ أحد معاقل المقاومة للنظام العسكري.

وبسبب نقص في التمويل، تكثر حوادث الطيران في بورما.

ففي حزيران/يونيو الماضي، قتل 12 شخصا في تحطم طائرة عسكرية.

وفي 2017 تحطمت طائرة في بحر اندامان وقتل ركابها الـ 122 في أكبر حادث طيران في تاريخ البلاد.

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